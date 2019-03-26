香港2月出口按年大跌6.9%　連挫4個月

政府統計處公布，2019年2月份香港商品整體出口貨值為2,287億元，按年下跌6.9%，為連續4個月下跌，跌幅大於預期，並是2016年3月以來最大跌幅；1月商品進口貨值為2,775億元，按年跌3.8%。2019年2月份錄得有形貿易逆差488億元。



合併1月及2月份計算，期內出口貨值按年下跌3.1%；進口貨值按年下跌5.0%。



按國家或地區分析，2月輸往亞洲整體出口貨值下跌7.8%，當中印度跌41.2%、台灣跌26.5%、日本跌19.7%和中國內地內地跌5.3%。輸往美國出口貨值跌20.5%，德國跌15.0%。輸往英國則上升30.7%。



進口方面，2月來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是南韓跌23.4%、泰國跌15.4%。



政府發言人表示，環球經濟增長動力減弱以及中美貿易摩擦拖累，香港商品出口表現仍然疲弱，情況與很多其他亞洲經濟體相似。短期內，外圍的貿易環境料仍會具挑戰性。



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