恒大去年多賺53%　冀5年內成最強新能源車集團

中國恒大集團(03333)公布，截至2018年12月31日止年度，收入為4,661.9億元人民幣(下同)，按年增長49.8%，毛利為1,689.4億元，按年增長50.4%，股東應佔利潤373.9億元，按年增長53.4%。集團暫不分派2018年度末期股息。



期內，核心業務利潤為783.2億元，增長93.3%；核心業務利潤率為16.8%，上升3.8個百分點。



2018年度，集團累計合約銷售額5,513.4億元，按年增長10.1%；銷售面積5,243.5萬平方米，按年增長4.2%；合約銷售均價每平方米10,515元，按年增長5.6%。全年新開盤項目173個，在售項目累計達到829個。



其他產業方面，公司指，已完成布局新能源汽車全產業鏈，力爭3至5年成為世界規模最大、實力最強的新能源汽車集團之一。

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