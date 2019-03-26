【fb直播】恒指跌唔落？聽譚朗蔚點講！

歷經周一(25日)急挫590點，恒指周二(26日)跌勢回穩，一度重返28,700點水平！不過A股拖後腿，滬綜指失守3,000點，搞到恒指由升轉跌，點知尾市又「嘜高」，期指前大戶點都托住先？



南非Naspers計劃分拆互聯網業務於荷蘭上市，當中包括31%的騰訊(00700)持股，價值1330億美元。Naspers覺得遊戲業務見頂、抑或真係想體現價值？騰訊350元失而復得，撈定沽好？



消息指，德國戴姆勒有意增持北汽(01958)，股價急升衝穿5元水平見近一個月高位！現價追入好唔好？



內房陸續出業績，最新有華潤置地(01109)，去年全年多賺23%，有條件挑戰前高位34元水平？



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