上商林俊泓︰美國經濟不穩　惟衰退仍言之尚早

聯儲局明言今年不加息，美國10年期國債孳息率跌至2.43厘，低於3個月期國債息率，長短債息出現倒掛，使市場憂慮當地經濟放緩。



上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，雖然過去5次經濟衰退前夕，孳息曲線皆現倒掛，不過倒掛後至出現經濟衰退，相距可長達16個月。



他指，目前美國2年與3個月國債息差亦為負值，表示市場認同聯儲局場主動應對，而非被動接受，其判斷領先於形勢。他認為目前孳息倒掛僅說明美國經濟不穩，聯儲局漸趨「鴿派」，至於判斷經濟衰是否退逼在眉睫，則言之尚早。



中銀香港資產管理固定收益首席投資官阮卓斌認為，未來美國10年期債息仍有機會再向下調，惟若沒有重大壞消息，估計年內息率不會大幅波動。



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