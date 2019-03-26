標普：寬鬆貨策可抵銷內銀政策指導盈利壓力

國際評級機構標普確認中國5家大型銀行「A」級信用評級。標普認為，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)及中國銀行(03988)四大銀行的業務狀況將保持穩健，在近期監管加強過程中能突出有關優勢。



標普指，隨着四大行及郵儲銀行(01658)在中國經濟放緩過程中，可發揮更多政策作用，預期在較寬鬆的貨幣政策支持下，可抵銷業務受政策指導帶來的盈利壓力，因而確認四大內銀主體信用評級為「A」，同時上調四大行的個體信用狀況評估及優先股評級。此外，亦確認郵儲銀行評級為「A」。



標普認為，在中國金融制度改革過程中，以上大型銀行的收入及盈利指標將保持相對穩定。近年銀行業監管強化過程中，四大行業務和收入的穩定性表現突出。相比之下，中國有些銀行尚需調整業務發展模式，減少對同業融資的依賴，重構理財產品業務，個別銀行經營業績指標更惡化，資產規模萎縮。

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