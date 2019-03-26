靠「賣名」畀中國人　英19歲少女做CEO賺3球

正所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，許多父母都在為孩子取名時費煞思量。更有人不惜重金禮聘風水師，只為「求個好名」。不過，取中文名固然可以求神問卜，但英文名又點算好？



外國傳媒報道，英國一名19歲少女Beau Jessup，過去數年正是憑着為中國孩子改英文名，賺取了逾40萬美元(約314萬港元)的收入。



2015年，當時年僅15歲的Jessup創立了取名網站《Special Name》，讓用家可在該網站上挑選不同的「性格特點」組合，並在付款後獲得3個合適的英文名字。



Jessup的靈感來自於她一次隨父親到中國旅行時，她父親的一位商業夥伴，就為其3歲女兒起英文名一事求助於她。她憶述︰「當我在中國時，父母的朋友一直拜託我為孩子取名。」後來她更意識到，「改英文名」背後蘊藏無限商機。



她解釋，中國孩子的漢語拼音名字並不能用於英國大學的入學申請；與外國人交流時，有英文名也方便得多。她指，傳統上英文名多數由學校老師或父母改的，也有些是「自取」的；不過由於語言及文化的差異，有時候會導致一些人不幸地取了滑稽的名字。



她舉例指，曾聽過不少如「Rolex(勞力士)」、「Gandalf(甘道夫)」等不太合適的名字。



在創業之初，Jessup取初向父親借了1,500英鎊，聘請了網站開發人員去建立《Special Name》，而自己則親自擔任行政總裁一職。她亦利用在課餘時間，在網站的數據庫中輸入了逾4,000個男孩及女孩的名字。現時她則聘請了一個團隊為她管理網站，基本上毋須參與網站的日常運作。



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