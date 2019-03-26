切勿輕視今次股市調整　有信號預言未跌完

外國傳媒報道，投資者切勿輕視今次股市可能會出現的調整幅度，因市場流動性正下降，即資金不願入市，信號來自美股迷你標指期貨。



一般來說，迷你標指期貨通常每日平均交易量約2,000億美元，被市場應用為對沖股市震盪風險的工具。因此，凡市場出現最新消息，該期貨的反應都是最快的。不過，目前它的流動性正在枯竭，創下去年12月及過去10多年以來最低水平，即接近2008年金融海嘯時期的狀況。



根據往績，流動性枯竭絕並吉兆，因2018年2月股市突然大冧時就出現過，預示目前不是大牛市，後市偏向脆弱。



事實上，標指迷你期貨是追蹤市場流動性的核心參考，一旦買賣價差擴闊，就反映着市場深度不足，若擴闊情況持續沒有改善，就意味着市場流動性脆弱，主因是期貨市場多數用於對沖交易，買賣價差擴闊反映交易規模減少，即現貨市場都沒有資金掃貨了，有機會預示着大規模拋售潮臨近。



除了2018年2月，2016年4月也出現過類似情況。簡而言之，若單從此因素推斷，股市仍未脫險，隨時可以大跌，惟向上空間則不多，投資者別奢望短期內會重演「大牛市」走勢。

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