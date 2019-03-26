許家印：恒大未來5年不會再涉足其他產業

中國恒大(03333)近年涉足新能源汽車業務，旗下恒大健康(00708)相繼收購多家新能源汽車公司股權。中國恒大主席許家印表示，未來五年將不會再發展其他產業。



他解釋，多國已明確公布取消燃油汽車生產的計劃，預期未來25年內國際新能源汽車市場容量將達數十萬億元人民幣，又笑指自己是央企製造業出身，發展新能源汽車業務是經過大量研究及考慮，並非「一覺睡醒」就下決定，此前九年也是經過多番探索才陸續進入旅遊及大健康板塊。



問及房地產稅政策落地，他預期可有助減少市場投機行動，但對剛需消費者影響不大，旗下剛需型單位佔約70%，改善型佔25%，其餘5%為旅遊地產及高端項目。他相信，未來內地樓市成交量穩定增長，不會下跌，樓價則未見大幅波動可能性。



副主席兼總裁夏海鈞表示，目前集團總土地儲備約3.03億平方米，當中約66%位處一、二線城市，樓面平均成本每平方米約1,635元人民幣。



停牌逾兩年半深深房A(000029.SZ)日前公布，恒大地產已完成房地產業務的內部重組，並取得聯交所對恒大地產在A股重組上市的正式分拆批覆。夏海鈞僅透露，目前回A各項工作有序推進。



恒大計劃未來3年開設20至30個「恒大水世界」項目，以及布局50個「養生谷」項目，另外目前已開設15個「童世界」樂園，料2021年陸續開業。

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