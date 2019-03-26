iPhone XR劈價湊效　傳蘋果追加2000萬部訂單

內媒報道，此前蘋果公司(Apple Inc.)官方承認由於價格因素導致去年發布的3款iPhone XS系列手機銷量低迷，為了應對低迷的銷量，Apple已經在大中華市場連續數次開啟大幅度降價活動；而降價後的iPhone XR銷量大增，Apple決定為這款手機增產。



據來自產業鏈給出消息，Apple的核心供應商都已經收到iPhone XR增產的消息，從3月底開始，他們將陸續加大這款手機所需零部件的生產，以滿足Apple的絕對需求。



產業鏈消息稱，Apple此次將追加2,000萬部iPhone XR的訂單，首批訂單從三月底發出。



目前，華為、OPPO、vivo等國產手機廠商也正在衝擊5,000元人民幣(下同)價位的智能手機產品。而Apple也希望依靠iPhone XR和舊款iPhone來捍衛5,000元價位的智能手機市場。隨着Apple逐漸轉型內容提供，未來愈來愈實惠的iPhone XR將在中國市場跟這些國產巨頭們展開直接競爭。



進入2019年以來，京東、天貓、拼多多等國內主流電商平台多番對iPhone XR進行減價，力度也非常大，最低甚至降到4,899元，較Apple官網便宜1,600元。根據電商平台提供的數據顯示，減價後，iPhone XR銷量提升80%以上。



Apple在內地的一些核心渠道商透露，為了提振iPhone銷量，Apple把原來的價格紅線取消，能更好的讓經銷商自行定價，而且銷量完成一定數量後，Apple還是有補貼的，這其實就是減價換銷量，防止用戶的流失。畢竟去年華為Mate20系列的發布，搶走很大一批Apple老用戶。



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