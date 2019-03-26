郵儲銀行去年多賺近一成　不良貸「雙升」

郵儲銀行(01658)公布，截至2018年12月31日止全年度業績，期內收入2,612億元人民幣(下同)，按年增加16%，錄得淨利潤523.11億元，按年增加9.7%；每股盈利0.62元，擬派末期息每股0.1937元。



期內該行不良貸款餘額368.88億元，較2017年底增加96.18億元；不良貸款率0.86%，較2017年底上升0.11個百分點。關注類貸款餘額267.31億元，較2017年底增加21.41億元；關注類貸款佔比0.63%，較2017年底下降0.05個百分點；不良貸款與逾期90天以上貸款比例132.73%，較2017年底上升11.84個百分點。

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