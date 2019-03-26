目標全球！Apple夏季起推信用卡　買產品享3%現金回贈

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)周一(3月25日)公布了一連串大計，其中最矚目的是會推出信用卡(Apple Card)。有份成為合作夥伴的華爾街大型投資銀行高盛表示，目標是將信用卡推廣至全世界。



高盛在2016年推出了網上借貸平台Marcus，目前有逾300萬客戶，為該行開拓網上零售銀行業務的主力，2018年業務已擴至英國，周一更披露成為蘋果公司信用卡的夥伴。



高盛旗下高盛國際行政總裁Richard Gnodde透露，蘋果公司信用卡將在美國開始，惟不會止於美國，這是全球的機會。該信用卡將提供現金回贈，包括所有蘋果公司產品會直接回贈3%，最終目標是令蘋果公司擴闊收入來源，以及支持高盛零售銀行業務。



據悉，美國iPhone用戶最快會在今年夏季能使用信用卡。為了擴大客戶基礎，除了去年擴展至英國外，有意再開發德國市場。Gnodde表示，Marcus在英國發展順利，6個月就聚集了20萬客戶、涉及100億美元存款。

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