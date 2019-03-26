【國金專題】日本企業手握巨款都唔投資併購　原因係...

南非企業Napsers在2001年時，斥資不足3億港元入股騰訊(00700)，成為其最大股東。時至今日，當𥘉的值3億元的股份已變成萬億。事實上，許多企業在自身增長陷入瓶頸時，均會考慮以併購、入股投資等舉動壯大自身。不過，在全世界也在尋找「下一隻騰訊」，甚至不惜漁翁撒網時；日本企業卻反其道而行，一直緊抱着現金不放。



據彭博社的統計，再綜合日經平均指數的成份股公司數據，發現於今年初時，這些日本上市公司持有的現金量高達8,920億美元(近7萬億港元)，這項數字在過去多年來一直處於增長當中。



縱然過去十年，經濟逐漸擺脫了金融海嘯的陰霾，但「現金為王」的信念，似乎已成為日本企業的傳統。



「股神」巴菲特亦曾說過︰「長期持有現金是世界上最差的投資。」因為持有現金所能獲得的利息回報，許多時候都會「跑輸通脹」。在這個連大媽都會買股票抗通脹的年代，日企手握巨資卻不用的現象實在令人費解。



值得注意的是，日本企業不僅少有投資其他公司，甚至連「投資自己」也顯得非常吝嗇。美國企業2017年度的研發費用比10年前增加了77%；惟日本僅增長了17%。從研發費用佔收入的比率來看，10年前美國公司的這項比率約為2.1%，日本為2.2%：而到了現在，美國公司的研發佔收入比率已升至2.7%，但日本卻僅為2.2%。



眾多日本企業中，在研發方面投入最多的是豐田汽車，惟其研發經費與美國的龍頭科網企業仍存在一段很大的距離。此外，日本公司的平均派息率也低於美國、中國及印度的企業。



日本傳媒把這種現象歸因於上世紀90年代，日本經濟泡沫破裂後，企業長期受過度債務困擾的經歷，這導致許多日本公司產生了根深蒂固的「求穩意識」。



更重要的是，現時日本企業的管理層，基本上都是從「失落的十年」的困境中走過來的。據統計，當地企業的社長(相當於企業CEO或總經理)平均年齡為59.7歲。其中，上市公司社長的平均年齡則為58.9歲。這意味着他們大多經歷過經濟不景時，公司受債務困擾、經營陷入困難的階段。



這亦令企業管理層對對所有會使公司背負債務的舉動都異常忌憚，更遑論向銀行借錢進行併購。



不過，近年也有個別日本公司能夠擺脫陰影，並放眼海外尋找投資基會，例如為港人熟知的－－丸龜製麵母公司收購譚仔的交易、武田製藥收購愛爾蘭藥廠Shire等。



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