聯交所股權變動資料顯示，敏實集團(00425)於3月21日獲摩根大通增持490萬股，最新持股數目6,073萬股。



中國醫療網絡(00383)於3月20日獲聯合集團(00373)增持434萬股，最新持股數目約23.09億股。



金馬能源(06885)於3月25日獲林育慧增持5萬股，最新持股數目125萬股。



現代傳播(00072)於3月25日獲邵忠增持245萬股，最新持股數目約2.89億股。



越秀交通基建(01052)於3月21日獲摩根大通增持38萬股，最新持股數目8,382萬股。



中電光谷聯合(00798)於3月22日獲梁民杰增持132萬股，最新持股數目132萬股。



天譽置業(00059)於3月25日獲余斌增持730萬股，最新持股數目約57.08億股。



招商銀行(03968)於3月25日獲李浩增持6萬股，最新持股數目16萬股。



美亞娛樂資訊(00391)於3月25日獲李國興增持70萬股，最新持股數目約31.2億股。



葉氏化工(00408)於3月21日獲葉子軒增持19萬股，最新持股數目4,273萬股。



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中國環境資源(01130)於3月25日被李小武減持1,618萬股，最新持股數目約1.45億股。



中國鐵建(01186)於3月21日被摩根大通減持628萬股，最新持股數目約2.22億股。



萬科企業(02202)於3月21日被摩根大通減持315萬股，最新持股數目約1.16億股。



利亞零售(00831)於3月22日被Aberdeen Standard SICAV I減持4萬股，最新持股數目3,809萬股。



城建設計(01599)於3月22日被Amundi Asset Management減持401萬股，最新持股數目6,824萬股。



李寧(02331)於3月20日被富達減持516萬股，最新持股數目約1.28億股。



大家樂集團(00341)於3月25日被Matthews International Capital Management, LLC減持13萬股，最新持股數目2,916萬股。



李氏大藥廠(00950)於3月21日被GSR Capital Joy Corporation減持1萬股，最新持股數目3,732萬股。



長城汽車(02333)於3月21日被摩根士丹利減持234萬股，最新持股數目約1.54億股。



鞍鋼股份(00347)於3月21日被瑞銀集團減持462萬股，最新持股數目6,485萬股。



香港興業國際(00480)於3月21日獲CCM Trust (Cayman) Ltd增持56萬股，最新持股數目約6.17億股。



中升控股(00881)於3月25日被錢少華減持38萬股，最新持股數目降至0。



京信通信(02342)於3月22日被卜斌龍減持66萬股，最新持股數目839萬股。



國微技術(02239)於3月6日被曾之杰減持3萬股，最新持股數目48萬股。



旭輝控股(00884)於3月21日被陳東彪減持24萬股，最新持股數目2,940萬股。



本間高爾夫(06858)於3月22日被Ito Yasuki減持9萬股，最新持股數目33萬股。

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