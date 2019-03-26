去年全球手機銷售金額逾4萬億　中端市場廠商主戰場

市場研究機構GFK數據顯示，儘管去年全球智能手機銷量下跌3%，但是銷售金額反而增長5%，達到5,220億美元(約4.07萬億港元)，主要原因在於智能手機的平均售價（ASP）上漲。



數據又顯示，去年售出的智能手機中，價格超過800美元的手機銷量佔比達12%，超過一七年的9%。價格在150至400美元的中等價格手機市場銷量佔比達46%，超過一七年的44%，仍然是各大廠商競爭的主要戰場。



另外，儘管高端手機的價格不斷突破上限，然而缺乏有吸引力的創新繼續延長消費者對智能手機的更換周期，這使得去年第四季全球智能手機的ASP同比下降2%至384美元。



另一家市場研究機構Gartner全球智能手機市場報告亦稱，去年第四季全球市場對入門級和中端價位智能手機的需求依然強勁，但在高端智能手機市場持續趨緩。創新速度變慢和價格上揚，使消費者暫不考慮更換高端智能手機。



在中國市場，根據研究機構Canalys的報告，去年第四季，中國智能手機ASP由一七年的342美元下跌至339美元，也低於全球ASP的水平。



研究機構Strategy Analytics智能手機研究總監隋倩表示，中國市場目前仍然以中低端機型為主，雖然一、二線城市已經基本完成向中高端手機更新的階段，但全球平均下來的價格水平依然很低。她認為，售價在300至500美元區間的智能手機未來還有很大的增長空間，這也是中國主要廠商發力的細分市場。



在Strategy Analytics此前發布的88個國家手機平均售價的市場調研報告中，一七年日本市場智能手機ASP高達557美元，位列全球榜首；中國2019年ASP僅為209美元，排名41位；美國ASP為425美元；作為當前智能手機增速最快的印度，ASP僅為128美元（Strategy Analytics的ASP價格均為批發價格，並不是市場零售價格）。



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