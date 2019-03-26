中國研究：美債息倒掛預示內地經濟增速率先反彈

美國國債孳息率曲線出現倒掛，引發市場擔憂經濟面臨衰退，惟有內低學者指出，這也預示中國也很可能會先實現經濟增速的企穩和反彈。



內地媒體引述學者標表示，從近10年的數據看，中國在經濟周期中的變化往往領先主要發達國家至少半年。即使在主要發達國家走向衰退的同時，中國也很可能會先實現經濟增速的企穩和反彈。



該學者亦指出，美國國債市場和股票市場的悲觀預期和情緒會傳導到中國，引起一些市場波動，帶來一些困惑情緒。惟考慮到是中國A股的估值逐步修復，美國股市已經經歷了十年的牛市後有下行壓力，預料中國股市和美國股市在下半年可能呈現相對獨立的走勢。

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