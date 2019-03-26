新盤部署：逸瓏灣8加推56伙　平均加價2至3.5%

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，市場預期利率會持續偏低，一手物業備受追捧，近期各區樓盤價量兼備。集團旗下大埔逸瓏灣8銷情理想，累售共317伙，套現逾27億元。



該盤今日(3月26日)上載最新5號價單，提供56伙，整體售價較上一批單位平均加幅約2至3.5%。當中包括11伙2房戶及45伙3房單位，扣除最高19.5%折扣後，售價由逾851.77萬至1,191.15萬元，折實平均呎價14,800元，而該批單位將於3月30日發售。



其中新價單中的3B座3樓B室，實用面積698方呎，折實售價逾1,032.81萬元，較首張價單5樓B室，折實售價逾975.62萬元，高約5.9%。



同系觀塘凱滙首季亦沽202伙，套現逾28億元。

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