9個月賣貴780億！呢間公司捉正你「驚走寶」心理

美國召車App公司Lyft擬周五(29日)IPO，市值有望高達250億美元，較其9個月前最後一輪估值高出100億美元(780億港元)。有分析認為，Lyft獲投資者追捧，主要是投資者「害怕錯失投資機會的心理(fear of missing out，FOMO)」，造就了Lyft上市前的火爆與價值膨脹。



為了證明投資市場上蔓延積蓄的FOMO情緒，分析特別指出，近年來在全球經濟版圖上默默無聞的中亞國家，其發行的政府債券居然都到了被投資者瘋搶的地步。



2017年，塔吉克斯坦一隻信用評級遠低於投資級的5億美元政府債券，意外獲得共計40億美元的投標。今年，從未在國際市場上發行過債券的烏茲別克斯坦，發行了一隻10億美元的政府債券，即便4.75%的票息遠低於平均水平，但還是收到55億美元的投標。



事實上，投資者害怕錯失Lyft，但也有理性思考。面臨激烈競爭，Lyft的市場份額在過去兩年依然從22%增長到39%，這展現出Lyft擁有侵蝕Uber主導地位的能力。



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