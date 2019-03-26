去年警告股市熊來了專家：投資者恐錯誤吸收資訊

外國傳媒報道，去年12月初警告美股「熊來了」，或於未來7個月暴挫兩成的量化分析研究機構Ned Davis Research美股首席策略師Ed Clissold再次警告，投資者正在吸收錯誤資訊，並得出錯誤結論。



他指出，上述錯誤是指投資者通常會估計，企業以往的盈利表現強勁，就能直接令股價有美好的將來。在某種程度上是誤解了企業利潤增長是長期看升的催化劑。這樣的錯誤將帶來災難。



他解釋，當企業盈利增長非常高時，其實股價早已反映了，是不可持續的。再者，當企業盈利增長勝預期時，市場就會假設是好事，惟事實是過去6年，企業縱使盈利不經常勝預期，股價依然跑贏了。換言之，股價早已充分反映盈利因素。



以2018年第4季為例，當時標指500大企業的盈利其實是增長14%，惟標指卻跌14%，主因是之前市場已計入相關因素。因此，他警告投資者應警惕衰退，當經濟陷入收縮時，失望的企業盈利將成為影響未來股價的因素，情況猶如目前的倒影。



回看Clissold是於去年12月初提醒，美國2019年企業盈利將不會再有減稅利好因素，極大機會倒退，而且會超過市場預期，從而預計2019年春季美股的調整幅度將大於市場預期。



他當時指出，根據往績，若股市在沒有經濟衰退下步入熊市，一般平均歷時7個月，即若熊市已在2018年12月開始的話，或會在2019年第2季進入最低潮。

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