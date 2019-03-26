除了債息預示衰退　這原因或更有說服力...

外國傳媒報道，近期市場熱烈討論有關美國債息曲線「倒掛」的問題，究竟美國經濟會否在2020年或之前陷入衰退？除了債息曲線有啟示外，或許更能佐證的原因來自「經濟學家的分歧」！



美國著名財經媒體彭博每月都會就經濟前景向一批經濟學家進行調查，他們來自銀行、研究機構、大學等，截至上周五(3月22日)，他們平均認為未來12個月，美國經濟計入通脹調整後會增長2.2%。表面上看似樂觀，實情是分歧很大，最樂觀是增長3.2%，最悲觀則是收縮0.8%。



上述的分歧值得關注，因回看2007年也是如此！當年一眾經濟學家不太認為經濟會陷入衰退，甚至大多數不認同短期內會到來；類似情況也在1990年及2001年出現過。



那麼，目前的詳細情況是怎樣？若以統計學標準差(standard deviation)推算，上周五的調查分歧程度為0.76個百分點，為2012年以來最大，當年正值歐債危機。

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