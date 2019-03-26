今次股市真調整？可留意標指呢兩個位

外國傳媒報道，去年底唱好美股會大幅反彈、今年1月11日仍表示高處未算高，標指有望突破2,700點(當時標指處於2,596點左右)，惟在2月19日預言是時候沽空(當時標指處於2,779點左右)的Kobeissi Letter創辦人兼主編Adam Kobeissi最新表示，投資者要留意標指兩個位。



他指出，標指在周一(3月25日)失守了2,800點的重要心理關口，技術上重大支持是2,760至2,785點，一旦跌穿，下個支持位是2,700點，即有大約7至10%下跌空間。他認為目前是沽空時機，一來由去年聖誕節起的升浪已「升凸」，二來聯儲局「超鴿」是因全球經濟放緩，不是利好消息。



不過，由於沒有人是100%準確，他亦指出，淡友的防線是標指2,815點，一旦升穿就要撤退。

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