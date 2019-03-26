佳兆業淨負債率達236%　今年買地預算400億元

佳兆業(01638)去年底止淨負債率達236%，按年下降64個百分點，加權平均借貸成本則按年提升約0.12個百分點至8.42%。主席郭英成表示，目標今年淨負債下降至200%以內。



他表示，主要由於旗下舊改項目達100個，資金投入期一般5至7年，且項目不能評估價值，導致過去負債高企，未來加快回款以取得平衡，期望負債可降至行業水平。另外他表示，現在有4筆境內債券獲批，涉及90億元人民幣(下同)，未來也會循多元化渠道融資。



首席財務官劉富強表示，今年度銷售目標為875億元，較去年銷售額提升25%。他預期，每年有80萬平方米舊改項目轉化為土儲，去年銷貨率約55%，料今年水平相若。



行政總裁麥帆透露，今年買地預算為約400億元，表示土地市場正在回暖，對政策市場看法正面，因為置業需求仍然存在，預期未來5年房地產主業佔比降至60%至70%，足球、健康等其他多元化業務佔比則會逐年提升。



再提起五年前的停牌風波，郭英成表示，會為自身中國公民、佳兆業作為中國企業，「做生意要遵守法律」，又指公司與國家在進步。

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