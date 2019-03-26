新盤UPDATES：家壹快開價　維峯·浚匯498萬起

新盤市場轉趨活躍，發展商火速推出單位應市，除了有項目公布首張價單，亦有樓盤提價加推。



●家壹料周內開價及開放示範單位

市區推盤氣氛熱鬧。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，長沙灣家壹預計本周四(28日)發布樓書，周內有機會開價及開放示範單位，料首批主力推售一房及兩房戶，開放式戶料加推價單時才登場，預計4月上旬開售。



●淺水灣90 Repulse Bay Road 3號屋逾5億元售出

長實集團(01113)旗下淺水灣90 Repulse Bay Road，以招標形式落實售出3號大宅，成交價為逾5.03億港元。該大宅為四房四套設計，實用面積5,668方呎，折合實用呎價為88,899元。項目迄今已售6幢大宅，套現約30億元。



●維峯·浚匯折實入場費逾498萬元

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，北角維峯·浚匯首張價單推出50伙，包括38伙一房及12伙開放式戶，折實呎價23,752至29,212元，首批折實平均呎價25,951元，折實入場費逾498萬元起。他指出，當中12伙可承做90%按揭。是次開價貼近同區一、二手做價，加推具加價空間，料下周開售。示範單位今起開放，明日起收票。



●中原陳永傑：料維峯·浚匯首批單位可一Q清枱

中原陳永傑表示，維峯·浚匯開價相當克制，入場費低於500萬元，料平絕現時港島東區新盤市場，相信首批單位可一Q清枱，加推單位若加價幅度克制，保持3至5%幅度，仍可獲市場吸納。



●美聯布少明：維峯·浚匯呎租睇85元 投資客料佔4成

美聯布少明指出，維峯·浚匯開價吸引，目前區內部分新盤呎價已逾3至4萬元，加上預期項目日後呎租可達85元，租金回報率逾3厘，料買家中投資者比例有機會高達4成。



●上源擬推天台特色戶 售價參考屯門區同類

萬科置業(香港)市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，屯門上源日內將上載銷售安排，包括首推9伙天台特色戶及80多伙標準戶，天台戶售價參考樓盤過往成交及區內特色單位，而區內部分特色單位呎價約2萬元。樓盤至今推出807個標準戶，截至昨日(25日)累售666伙，佔可供發售單位83%。同系長沙灣營盤街項目正待批預售文件。



●逸瓏灣8加推5號價單 平均加價2至3.5%

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8銷情理想，累售共317伙，套現逾27億元。該盤今日(3月26日)上載最新5號價單，提供56伙，整體售價較上一批單位平均加幅約2至3.5%。當中包括11伙2房戶及45伙3房單位，扣除最高19.5%折扣後，售價由逾851.77萬至1,191.15萬元，折實平均呎價14,800元，而該批單位將於3月30日發售。同系觀塘凱滙首季亦沽202伙，套現逾28億元。



●意堤大單位售2288萬創新高

據一手銷售資訊網資料，香港興業國際（00480）旗下愉景灣意堤，單日再沽2伙。其中8座8樓B室，實用面積1,379方呎，成交價2,288萬元，成項目暫時售出13伙中，做價最高的單位，折合呎價16,592元。

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