空置稅來了 ！梁志堅：乜都講坐監...

空置稅即將殺到，發展商作出申報時明知而作虛假陳述，或須面臨監禁處罰，公司董事亦可受到牽連。



香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅認為，對董事並不公平，申報工作由其他管理層負責，故必須查明是誰知情不報。



他又指，其實今次與一手銷售條例推出時一樣，對市場有警惕作用，但問題是「乜都講坐監，港鐵咁失控都係罰錢」，認為監禁罰則過重。



此外，消息指該會已向政府提出建議，將一手住宅以面積大小分為兩類，如面積900方呎以上的大單位，可考慮延長免稅期。並建議徵收期由獲發入伙紙後一年，改為以滿意紙作準，而舊契項目可沿用入伙期計算，但建議額外提供6至9個月作裝修。

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