中信銀行去年多賺4.5%　不良貸款率升

中信銀行(00998)公布，截至2018年12月31日止全年度業績，期內收入1,657億元人民幣(下同)，按年增加5.43%，錄得股東應佔溢利445.13億元，按年增加4.57%；每股盈利0.88元，擬派末期息每股0.23元。



截至去年底，該行貸款總額36,084.12億元，較2017年底增長12.87%；不良貸款率1.77%，較2017年底略升0.09個百分點；不良貸款撥備覆蓋率157.98% ，較2017年底下降11.46個百分點；貸款撥備率2.8%，較2017年底下降0.04個百分點。



該行去年淨利息收益率為1.94%，按年擴闊15點子，截至去年底，該行核心一級資本充足率為8.62%。



管理層於業績報告中展望，今年會持續調整業務結構，冀存款及貸款增速力爭達到8至10%。

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