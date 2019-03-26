夜市UPDATES：道指升逾二百點　港夜期高水110

美股三大指數升幅擴大至1%，道指目前報25,758點，升242點或0.95%；標指報2,827點，升28點或1.02%；納指報7,732點，升95點或1.25%。受美股帶動，港股期指夜市報28,686點，升146點，高水119點。



美國國債孳息率止跌企穩，紓緩了市場對經濟衰退的憂慮。周一美國10年期國債孳息率收於2017年以來的最低水平，周二早間則回升至2.45%。



惟當地經濟數據仍不濟，受獨棟住宅拖累，美國2月新屋開工與營建許可雙雙下滑，新屋開工116.2萬戶，不及預期值121萬戶，按月下滑8.7%。



美國FAANG明星科技股普遍上漲，Netflix微跌0.14%，此前，投行Needham稱蘋果公司流媒體視頻服務是Netflix的「毒藥」。



蘋果公司漲1.81%，公司2019年春季發布會押注收費服務，包括Apple News+、信用卡、遊戲商店、Apple TV+，獲多家投行上調目標價。另Facebook、亞馬遜均均超近2%。



中國民航局暫停引進新的波音737 MAX飛機，但未有影響波音股價，該股隨大市升1%。



英國下議院剝奪了英國首相文翠珊對於脫歐進程的控制權，議員們可以要求她採取激進的B計劃，其中可能包括第二次公投、將英國留在歐盟的關稅同盟，甚至取消脫歐。



脫歐亂局未解，歐股跟隨外圍向好，英股升0.54%；德股升0.77%；法股升1%。



【21:32】美債債息回穩，美股開市早段顯著做好，道指漲225點，至25,741點；納指漲74點，至7,711點；標指漲23點，至2,821點。



蘋果公司(Apple Inc.)周一發布會推出多項新服務，包括影片頻道。Apple股價周一低收1.21%後，早段回升1.79%至192.12美元。



麥當勞收購以色列市場推廣科技公司Dynamic Yield，市傳作價3億美元。麥當勞股價早段升0.66%至186.94美元。

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