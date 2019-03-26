【居屋搶爆】欣盛苑五客爭崩頭　天富苑綠表價創新高

二手上車盤樓價顯著回升，買家惟有轉投入場費較低的資助房屋市場，部分更出現爭盤情況。粉嶺居屋欣盛苑兩房戶，同時獲至少5組客出價，其中一名九十後買家主動加價5萬元，於已補價自由市場以430萬元搶贏。



利嘉閣陳永強表示，上址為F座低層3室，原先叫價425萬元放售，由於價格相若的細價放盤全區罕有，即引來多組客查詢及洽購，並高於開價售出，以實用面積401方呎計，呎價10,723元。



入場門檻較低的公屋單位，近期亦被追低水。祥益黃慶德指出，屯門建生邨泰生樓中層17室，實用面積208方呎，去年9月於自由市場叫價310萬元放售，外區客見近日樓價反彈，市場300萬元以下選擇不多，遂跨區洽購上址，議價後以276萬元買入單位，呎價13,269元創全區同類物業歷來次高。



至於未補價第二市場居屋，連錄多宗理想價成交。該行謝利官透露，天水圍居屋天富苑O座高層5室，實用面積650方呎，原則三房戶，坐擁濕地公園景觀，獲同區綠表客以490萬元購入，較去年紀錄再高5萬元，是該類市場歷史新高，呎價約7,538元。



世紀21家天下黎振傑亦表示，旺角居屋富榮花園本月錄約10宗買賣，其中8座中層F室，實用面積484方呎，以642萬元沽，呎價13,264元，做價亦為屋苑未補價市場兩房戶次高。

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