樓價UPDATES：天晉成交超上月　呎價微揚

將軍澳天晉本月至今暫錄約4宗成交，已超越上月全月兩宗水平，平均實用呎價則微升至19,271元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鴨脷洲海怡半島13座高層D室三房戶，實用面積641方呎，座向東北，外望開揚景觀，獲用家以1,037萬元購入自住，實用呎價16,178元，上址逾10年升值2.1倍。



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九龍區



●天晉1座高層C室，實用面積708方呎，採三房包括套房間隔，座向東南方，外望開揚景觀。單位去年3月開價1,800萬元放售，大幅降價405萬元後，以1,395萬元售出，實用呎價19,703元。



●旺角居屋富榮花園本月交投活躍，屋苑8座中層F室，實用面積505方呎，以兩房間隔，座向南面望內園景，於未補價第二市場以642萬元沽出，實用呎價12,713元。據了解，原業主早於1998年以176萬元入市，持貨至今帳面獲利466萬元。



●荔枝角美孚新邨3月至今錄得41宗交投，當中逾千萬元個案佔14宗，平均實用呎價13,648元。物業1期百老滙街7號低層B室，實用面積827方呎，採三房包括套房間隔，去年7月開價1,290萬元，直至今年農曆新年前才調整至1,100萬元放售，近日終以此水平售出，實用呎價13,301元。



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新界區



●屯門居屋兆山苑M座高層7室兩房戶，實用面積546方呎，有區內人士鍾情單位間隔四正，客廳及房間均享開揚景，決定於已補價自由市場以510萬元購入，實用呎價9,341元。



●大埔比華利山別墅錄獲利買賣，翠樺道單號屋，實用面積1,606方呎，前望吐露港海景，以1,700萬元沽出，實用呎價10,585元，買家為外區投資者。原業主持貨逾6年，帳面獲利170萬元。



●一名首置買家斥768萬元承接青衣藍澄灣6座低層E室，單位實用面積約690方呎，採三房包括套房間隔，放盤超過半年，是次成交實用呎價約11,130元。



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