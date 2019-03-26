m18講場：太興搵機械人拋鑊炒牛河！

機械人發展日新月異，但勢估到連乾炒牛河都可以用機械人嚟炒！申請緊上市嘅太興飲食集團就別樹一格，推出咗一款名為「自動炒鑊系統」嘅半自動機器，除咗可以用嚟炒牛河外，炮製類似星洲炒米、咸魚雞粒炒飯嗰啲用鑊嚟炒嘅菜色都絕對無難度。



呢個「自動炒鑊系統」兩年前由集團主席陳永安自行研發。部機識自動抛鑊，廚師就只需要聽從指示，落醬油、芽菜等，最後將河粉放上碟，就完成菜式。



據有關方面透露，呢個「自動炒鑊系統」研發出嚟係希望方便廚師，令佢哋炒菜時更加容易上手，拋起鑊嚟都會輕鬆啲。據稱太興依家唔少分店都用緊呢部機器，並且已經係第二代，仲不斷咁改良緊，很快會出現第三代、第四代添！



至於機械人炒牛河好唔好味，咁就真係要試過先知囉!



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