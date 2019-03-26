【賺錢的秘密】150位經濟學家幫亞馬遜出謀獻計！

貴為全球電子商務網站一哥，最新市值高達8,715億美元嘅亞馬遜，當然有勝人何止一籌嘅生財之道。外媒透露，原來近幾年亞馬遜用重金請咗超過150名經濟學博士幫公司手，成爲全球擁有最多經濟學家嘅科企。



過往經濟學家多數都只會做大型上市公司嘅發言人或者公司顧問。但係亞馬遜就例外，經濟學家基本上會參與每一項商業決策，負責整理各式各樣嘅數據，就算係初初加入公司，都可以喺高級副總裁面前，講解自己嘅研究內容。



亞馬遜咁器重經濟學家，皆因公司曾經聘用心理學家，科學家等等專家，但都無辦法幫公司達到業績目標。但係經濟學家就可以提供準確數字，分析到消費者想要咩，將各種數據同利潤掛鈎，盡可能為公司賺到最多嘅錢，業績拋離競爭對手。



睇落好抽象咁，舉個例，如經濟學家可以通過亞馬遜平台上成千上萬嘅交易數據來準確預測並分析通脹，從而計算出商品最終零售價格應該係多少。



然而，博士們嘅實際工作詳情就絕對保密，每一個經濟學家都規定不可以回答有關工作嘅問題，實行神秘主義。不過，唯一可以肯定嘅係，佢哋大多數都係來自著名學府嘅終身教授，個個都係精英，如果唔係又點令老闆貝索斯可以安枕無憂，穩坐世界首富寶座呢？



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