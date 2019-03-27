古勝：內需食品股再受追捧

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，周一晚美股表現唔太差，可惜周二輪到A股被質，滬綜指收市仲跌穿埋3,000點關，令港股反彈乏力。恒指最終微升43點報28,566點，主板成交883億元，話港股唔係被A股拖後腿都冇人信！



雖然有人話，恒指50天線(周二為28,203點)周一已上破250天線(28,108點)見「終極黃金交叉」，中長線走勢利好。然而，從恒指牛熊街貨數據睇，早前大戶一刀殺盡28,500點樓上牛仔後，好倉資金不單止無散水，仲重新在28,000至28,499點區間聚集，睇數字相當於逾4,000張期指合約，反而恒熊重貨區要上到129,500點先至叩到門，所以就算港股有反彈，不排除要再跌多浸先會起動，故大家部署時切勿太心急。



指數飄忽不定，藍籌個別發展，當中舜宇光學(02382)同申洲國際(02313)分別升1.8%及3.3%，跑贏大市。前者炒上因有大行出報告唱好；至於申洲除有大行唱好外，亦有佳績支持，升得較實在。



睇番申洲業績，去年多賺近21%至45.4億元人民幣，毛利率按年微升0.2個百分點至31.6%，末期股息按年增長20%，不過不失。投行瑞銀績後發表報告指，集團去年下半年純利低於預期，惟認為中美貿易摩擦對其不會構成負面影響，故將其目標價由107元上調至117元，評級維持「買入」。不過，大摩則指集團業績遜預期，調低目標價至110元。



從基本分析，申洲主要生產針織休閒服裝及運動類服裝等，業務收入分散世界各地，就算近年有中美貿易戰因素，惟其業務表現仍然理想，抗跌力亦較強。策略上，大市氣氛一般，申洲作為藍籌難免受影響，加上往績市盈率達29倍屬偏高水平，股價周一觸及100元關即見支持，故不妨作兩手準備：股價守穩100元不妨小注吸納，首站目標前高位109.5元，中線睇120元；相反，若短期跌穿紅底價，持貨者應先行撤退。



此外，康師傅(00322)剛公布去年全年業績，純利按年升35.4%至24.6億元人民幣，末期息每股派3.2美仙及特別息每股3.2美仙，成績表靚仔加上派特別息，股民自然受落，周二升7.2%，成交增至2.3億元。該股具一定值博率，值得候回落至1月至今營造的上升通道底部約11元水平吸納，目標價14元。

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