康宏內鬥案證實蔡志明借出8億買股

康宏環球(01019)股東內鬥案，與訟雙方周二(3月26日)在高院展開結案陳詞。辯方康宏主席陳志宏在案中質疑原訴郭曉群(佳兆業(01638)主席郭英成之子)2017年所購的康宏股份，源自「殼股大玩家」曹貴子等安排的2015年不當配股，故排除郭氏有關股份的投票權。



辯方資深大律師周二重申，郭曉群用來買康宏股票的逾8億元資金，證實來自有「玩具大王」之稱的商人蔡志明。



案件源於郭曉群2017年11月以持康宏29.91%股權的股東身份，提出罷免包括吳榮輝等八名董事，及委任另外五人加入董事會。該「大換班」動議於同年12月29日的康宏股東特別大會(EGM)上表決，惟陳志宏以郭氏股份有問題而決定其投票權無效。郭氏遂提出本次訴訟控告陳志宏等高層剝奪其投票權的決定屬「惡意」(Bad Faith)。



辯方大狀周二指，看不到陳排除郭的投票權屬惡意，因為陳從中沒有得益。他又指當日郭曉群授權一名律師代表其出席EGM，該律師在開會前有表明身份與陳溝通，當時有足夠時間反對陳主持會議，但該律師卻沒有這樣做。



大狀並引用蔡志明2017年的訪問，蔡說曹貴子仍欠其錢，顯示了二人的關係。至於郭英成雖在2017年一個記者會上曾說，康宏是兒子自己的投資，兒子本身有錢，但本案已證實其子的資金來自蔡借出的逾8億元。



代表原訴郭曉群的資深大律師則表示，陳志宏當日在開EGM前已決意要排除郭氏的投票權，實屬不公；而陳的決定，是基於2017年底康宏入稟向曹貴子等人追究不當轉移資產的申索書內容而作出，惟該申索書理據不足，例如指郭的股票來自六名被指獲不當配股的承配人，但六名承配人脫手的股數與郭最終得到的股數卻並不配對。

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