林建岳旗下豐德麗多蝕17倍　麗豐溢利跌八成

林建岳旗下豐德麗(00571)及麗豐控股(01125)周二公布中期業績。截至2019年1月底止的6個月，豐德麗股東應佔虧損按年顯著增加約17倍；麗豐股東應佔溢利按年則大幅倒退約81%，兩家公司均不派發中期息。



豐德麗的業績通告顯示，上半年度該公司錄得股東應佔虧損超過2.54億元，每股虧損0.171元，而2018年同期則虧損約1,429.5萬元。該公司指出，上半年度股東應佔淨虧損大幅增加，主要是由於期內的投資物業公平值之淨額減少所致。



至於麗豐方面，上半年度股東應佔溢利只有6,900.5萬元，按年倒退80.77%，每股盈利0.211元。公司表示，股東應佔溢利減少主要是由於截至2019年1月底止6個月來自重估投資物業之公平值增值較去年同期下降，以及來自銷售廣州御金沙之溢利貢獻較去年同期有所減少。



業績通告又顯示，若扣除物業重估之影響，上半年度該公司錄得股東應佔淨虧損約1,290萬元，每股淨虧損約0.0395元，2018年同期則錄得純利逾1.32億元。



除豐德麗及麗豐之外，林建岳擔任主席的寰亞傳媒(08075)早前公布，更連續三年半錄得虧損，累蝕達6.03億元。



寰亞傳媒3月中公布中期業績，截至今年1月底止的6個月錄得股東應佔虧損6,491萬元。業績報告更顯示，該公司截至今年1月底止的3個月，各項業務全面倒退，總營業額按年大幅減少69.12%至6,455.9萬元。



當中，娛樂活動收入按年大跌80.17%至1,964.8萬元；唱片銷售、版權收入以及音樂出版及版權發行佣金收入按年跌26.72%至534.3萬元；藝人管理費收入減少75.51%至僅195.2萬元；電影和電視節目產品及電影版權發行佣金收入以及版權費收入，按年亦大減60.29%至3,761.6萬元。

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