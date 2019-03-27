黃國英：主動出擊　把握5G年代

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，由於東網報道的關係，好奇去比較自己基金和Crescat Capital的表現。雖然Crescat去年勁賺四成一，自己就輸一成九，可是由2011年自己基金成立至2018年底的累積表現計數，自己依然高出百分之四十。



今年對方尚未公布首季表現數據，正路估計應該會跑輸，距離會再次拉遠。其實表現沒有甚麼特別，再翻查以往評論，很明顯是長期買細終於等到而已。不過，好歹也算是職業高手，即使睇錯市期間，依然控制得住風險，沒有慘敗。



外國月亮特別圓，淡友說話至啱聽。不少人吸引資訊的模式，純粹是尋找證據強化自己的立場，為了危言聳聽而盲目樹立權威。其實長期歷史證明，持有創造價值的公司，是最正路的致富之道。只不過大部分人捨易取難，一味投入捕捉市場時機的遊戲，又或者誤以為一勞永逸，不知道贏家也會過氣，沒有持續跟進而由贏變輸。



即將步入5G年代，世界又將會大變，商業模式大洗牌。現在的確是關鍵時刻，要準備好新時代值得投資公司的名單，主動出擊，而不是守株待兔，一心望股樓大跌，畀機會自己入市之後再大升。



去年經驗說明同道中人實在太多，搞到跌勢遠遠不如預期，而且走了一次火警，大舉槓桿炒股票比例會更少，更難股災式崩潰。



離棄銀行資源，中港股票比重適可而止，主力以美股搏殺，會是較為合適的模式。美股始終選擇多，可以揀到配合5G人工智能以及雲計算大主題的公司，而且當地投資文化接受追夢，不似香港計死數，在時代轉捩點自然會快一步。相反，A股近來說明不外是資金流主導，把握甚低，不宜作為重心。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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