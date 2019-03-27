陳錦興：華潤燃氣盈利增長持續

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，全球經濟放緩的疑慮未退，資金流向績優及派息理想的股份將持續，華潤燃氣(01193)是其中之一。集團去年盈利增長平穩，且增加派息，現時處淨現金狀態，未來增加派息能力將更強，而其估值較同業吸引，股價整固後有望再上。



潤燃公布截至去年底止全年業績，營業額511.6億元，按年升28.4%，純利44.5億元，升21.8%，每股盈利2.04元。派末期息62仙，連同中期息，全年派息每股77仙，按年升40%。期內，燃氣總銷量242.78億立方米，增長23.4%；新接駁住宅客戶總數322萬，升7.3%。



目前，潤燃城市燃氣項目數量已達248個，遍布全國22省、3直轄市、73個地級市。此外，藉着燃氣項目龐大的市場和客戶資源優勢，積極推進分布式能源及充電樁等新業務，而去年亦實現增值業務收入15.5億元，增長34.8%。其中燃氣保險實現保費收入1.9億元，增111%，或成未來增長點。



年內其經營現金流達到83.4億元，增長7%，而資產負債表穩健，呈淨現金狀態，有利未來併購及增加派息彈性，預期今年燃氣銷售增長仍達兩成，除非行業出現政策風險，否則盈利增長可持續。現價市盈率約14倍，息率2厘，估值合理。業績後股價急升，短期整固後可再上，建議可於34元吸納，目標價38元，跌破31元止蝕。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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