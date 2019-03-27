鄺民彬：重型機械股受惠補貼政策

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，環球經濟衰退憂慮持續，惟港股經過周一大跌590點後，周二早段曾反彈178點，其後跟隨內地股市向下。恒指尾市升幅收窄至43點，收報28,566點，國指收報11,231點，跌不足1點，主板成交縮至883億元。



外電報道德國戴姆勒已聘請高盛擔任顧問，以研究增持北京汽車(01958)，北汽股價周二急升6.4%。雖然相關消息未經確認，惟增持方式值得留意。合資品牌北京奔馳為北汽的最主要盈利來源，據蓋世汽車數據顯示，今年首兩個月北京奔馳總銷量達到9.3萬輛，按年增長約17%，遠勝中汽協公布首兩個月行業整體銷量14.9%跌幅。



集團截至去年6月底止，自主品牌北京品牌則錄得分部毛虧。若戴姆勒只是增持北京奔馳，集團收入及盈利將遭攤薄，因此增持未必是正面消息。北汽於2月中曾發盈喜，預告全年盈利按年增逾95%，惟自主品牌的表現值得關注，集團將於周三公布業績。



另一方面，內地今年首兩個月基礎設施投資按年增長4.3%，增速比去年全年加快0.5個百分點。據中國工程機械工業協會資料顯示，今年首兩個月挖掘機銷量為30,501台，增長近四成。受惠內地政府加大基建投資，同時踏入3至5月的工程旺季，工程機械需求料會隨之向上。



此外，內地繼續推行農機購置補貼政策，中央財政擬安排180億元人民幣對農機購置進行補貼，重型機械股值得留意。



美國國債利率出現倒掛，而德國十年期國債債息率亦再度跌至負利率，令人關注這是否環球經濟即將陷入衰退的警號。加上年初至今環球股市累積升幅不少，觸發獲利回吐沽壓湧現，中港股市亦不能避免，短期或可能進一步下試低位。然而，近期南向資金持續流入，預期港股於低位將有一定支持，恒指支持位於250天線。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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