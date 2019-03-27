沈振盈：基本因素難長期扭曲

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，上周恒指升到29,500點水平，好友正在「燒炮仗」之餘，看着29,500點及29,600點的熊證街貨，市場評論一面倒認為，此等熊證必然被殺。結果，就是大戶不殺熊，反殺牛。



「牛熊證重街貨區必然被殺」這說法，不知何時開始已成為了預測後市的金科玉律！然而，實際上重街貨而不殺的例子比比皆是。但在市場不斷渲染之下，令散戶對此理論深信不疑，迹近迷信。



其實，在連續的升市，愈升就愈多熊證，是必然的現象。連續的跌市，也會是愈跌愈多牛證。若以此作為判斷後市的依據，就很容易中伏。



港股在數日間回吐近1,000點，並非甚麼大不了的事情。正如好友所言，這幅度只是正常調整。至於後市還有沒有下跌空間，就要看看真正的負面因素甚麼時候才正式被拿出來。



周四為期指結算，這兩三天市況呈現窄幅上落，是正常的現象。但是，外圍股市包括歐美股市及A股，已見勉力難支。始終人為的扭曲，可以扭曲得一時，也不能扭曲得太久。相信今次的中期反彈浪，已距離完結之期不遠矣！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

