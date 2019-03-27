東方日報B1：港出口瀉6.9%三年最差　經濟弱恐掀裁員潮

香港整體出口貨值錄3年來最大跌幅！政府統計處公布，今年2月出口數字按年挫6.9%，不但遠遜預期，更連跌4個月；而2月進口貨值則按年跌3.8%。香港貿易發展局預期，首季出口錄負增長已成定局。有業內人士指，外貿疲弱正好反映今年經濟將較去年更差，而中美貿易戰陰霾進一步浮現下，不少廠家均打算轉移生產線到東南亞地區，即變相裁減中港員工。



數據顯示，2月香港整體出口貨值及進口貨值分別錄2,287億元及2,775億元。若合併1月及2月份計算，期內出口貨值按年下跌3.1%；進口貨值則按年下跌5%。政府發言人解釋，香港商品出口表現仍然疲弱，情況與很多其他亞洲經濟體相似，外圍的貿易環境短期料仍具挑戰性。



香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，2月份出口數字差勁主要受到中美貿易戰及農曆新年假期影響。他指，廠家原先庫存量已屆高水平，加上中美貿戰談判仍不明朗，買家亦不敢大手落訂單。



他相信3月份香港出口數字將會回升，但受歐美經濟表現未如理想所拖累，全年將會出現輕微負增長。他坦言，外貿表現直接反映香港經濟狀況，既然今年外貿表現差，正好反映香港經濟表現將較去年更差。



香港生產力促進局主席林宣武認同，2月份出口數字受到農曆新年影響，大部分廠家由1月中至2月中均休息。他相信3月會開始復甦，到四至六月份旺季時將出現持續正增長，預期今年出口數字會「上上落落」。除非出現政治風暴，否則他不太擔心香港經濟。



基於中美貿易戰持續發酵，他觀察到廠家打算將部分生產設施轉移到東南亞地區，他指不會影響整體就業率，但仍會減低市民消費意欲。



不過，貿發局則料短期出口負增長已見底，該局研究總監關家明指，中美貿易戰談判有望達成協議，廠商接單情況有所改善，料3月會有單位數正增長，但難扭轉首季出口的負增長局面。他並稱，香港經濟會放慢，但前景並非黯淡，就算外圍需求減少，也不致會出現裁員潮或失業率急增的情況。



交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰對於出口數字遜預期並不擔憂，因香港依賴服務出口，非商品貿易，後者一向有逆差，所以對經濟增長貢獻不大。



他預計，今年香港經濟表現會較去年差，但不覺得會出現大衰退。原因是雖然外圍經濟不理想，但股、樓、債及匯各項資產表現未算嚇人。另樓市雖然高企，但若要跌也估計不會過急。



數據亦顯示，2月份整體輸往亞洲的出口貨值下跌7.8%。當中，輸往印度跌41.2%，而香港輸往中國內地的出口則跌5.3%，輸往美國的出口亦跌20.5%。進口方面，2月來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是南韓跌23.4%，而中國內地則跌10.2%。

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