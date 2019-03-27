皮海洲：香港證監執法　值得A股借鑑

獨立財經評論員皮海洲在東方產經「專家點評」專欄表示，近日香港證監會向9家經紀行下發限制通知書，禁止他們處理在其客戶帳戶內持有的若干資產，該等帳戶與2018至2019年初期間中國鼎益豐(00612)股份的涉嫌市場操控活動有關。



這9家接到限制通知書的經紀行，證監會表示並非今次進行調查的對象，而它們已就有關調查作出配合。限制通知書並不影響這些經紀行的運作或其客戶。顯然證監會的限制通知書，劍指的是香港市場上的違規行為。



鼎益豐這隻股票是近年來香港市場上興起的一隻著名的炒股。2017年7月24日，該股的收盤價還只有0.76元，隨後該股便拉開了上漲的序幕，到2018年11月2日，該股股價最高達到28.35元，漲幅達到36倍。即使按該股今年3月7日的最新價(3月8日起停牌)23.1元計算，其漲幅仍然還有29倍，此股股價人為操縱迹象明顯。



正因如此，去年中香港證監會開始對其股份的可疑交易展開調查，有關交易看來就該公司股份營造虛假市場，以致股價不尋常地上升。根據上市規則，從3月8日開始證監會暫停鼎益豐的買賣。3月13日，恒指公司公布，將鼎益豐以23.1元/股的最後交易價，從恒生綜合指數、恒生綜合指數──金融業、恒生綜合中小型股指、恒生港股通指數等六項指數中剔除。3月18日，鼎益豐發布自願公告，稱公司注意到已被從其他恒生指數成分股中剔除。



從香港證監會向9家經紀行下發限制通知書來看，證監會對鼎益豐的調查還在進行中，因此，暫時還不會有最後的處理結果。但從此次對鼎益豐的調查來看，香港證監會的態度還是旗幟鮮明。畢竟從監管的角度來說，這是監管者義不容辭的職責所在，這既是維護證券市場正常交易秩序的需要，也是保護投資者利益的需要。



香港證監會對待鼎益豐的態度，是值得內地A股市場借鑑的。A股市場是一個「妖股」橫行的市場。實際上，對於「妖股」，A股市場也是一度深惡痛絕，予以嚴厲打擊的。不過，由於A股市場「一抓就死、一放就亂」的屬性，A股市場在嚴打「妖股」的同時，也常常使得A股市場陷入低迷之中。



從去年10月30日開始，A股市場監管者以「減少交易阻力，增強市場流動性。減少對交易環節的不必要干預，讓市場對監管有明確預期，讓投資者有公平交易的機會」之名，放鬆了對市場交易行為的監管，結果各類「妖股」應運而生。如此一來，A股市場又呈現出「妖股」橫行的局面。A股市場把活躍市場的重任寄託在「妖股」的身上。



就階段性行情的發展來說，「妖股」出沒確實可以起到活躍市場的效果。但市場要健康發展，顯然是不能寄希望於「妖股」的。「妖股」愈多，愈破壞市場正常的交易秩序，愈損害投資者的利益。所以，對於「妖股」必須嚴加打擊。在這方面，香港證監會的做法顯然是值得A股學習。

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