袁沛儀：經濟表現仍強　美元回穩

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局今年無意加息，美元一度回軟，惟技術上貼近超賣，下行空間有限。然而，美國周三將公布經濟增長，雖然多項前瞻指標如長短息差、股市增長均預示有放緩風險，但未虞衰退。美國增長仍較外圍的高，料支持美匯指數於97附近上落。



歐元區將公布景氣指數，基本面沒重要變化下，料繼續在低位徘徊，歐元強勢有限。技術上，歐元貼近超買，料觸及200天線1.1480後，下試1.1230。至於英國，縱使基本面穩健，但始終脫歐進展陷入亂局限制英鎊走勢，料繼續在1.2950至1.3380區間上落。



美股乏力創新高，利好避險貨幣小幅走強，美元兌日圓下望109.60；惟美元兌瑞郎貼近超賣，料先見技術反彈上試0.9990。商品同樣有支持，金價上望1,330美元，油價上望65美元，料澳元在0.71靠穩，紐元在0.6820至0.6940區間整固，美元兌加元緩慢下試1.3190。



至於本港，雖然港元上周反覆貼近弱方保證，但目前處於季結，料港息回升下，加上美息回落，料美電短線於7.8470靠穩。

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