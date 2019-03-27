【名家筆陣】許照中：上市保薦承責　把關勿怠

本地的證監會早前發出罰單，就已經被監管單位分別除牌或停牌的中國森林(除牌前上市編號為00930)、天合化工(01619)以及另一家未具名的上市公司的上市保薦工作事宜，對四家大型投行總共重罰近8億元。其中一家投行更被吊銷牌照一年，期內不能擔任上市保薦人的工作，處罰程度歷來最重，且較為罕見。



這四家投行被證監會處以這樣嚴重的罰則，主要都是牽涉未盡保薦人職責，尤其是沒有嚴格做好對有關上市申請企業的盡職審查。



例如，在中國森林上市申請個案之中，投行就被指沒有實地考察中國森林的森林，沒有確認森林是否存在，也未核實林權，遵守法規的情況，而在天合化工的個案之中，又被指沒有核實聲稱為天合化工最大客戶的代表的身份。



中國森林及天合化工分別被監管單位勒令除牌或者停牌，持股股東資金因此無法套現，甚至有機會化為烏有，遭受嚴重財務損失，這個責任由誰來負？上述兩家上市公司底裏的情況，原本便可能不應該獲得批准上市，可是由於有關上市保薦人沒有盡到他們的職責做好審查，核實招股書所載列的資料確實無誤，讓其取得了上市的資格，並且讓公眾投資者投入了資金，結果蒙受了損失，責任誰屬，其實已經十分明顯。



可是，目前並無機制可以直接向塞責的保薦人索償，證監會對塞責保薦人處以罰款，只屬紀律處分的一部分，款項既入不了證監會的口袋，也不是用作賠償給蒙受損失的小股東，只得益了政府的庫房，則小股東的損失，唯一期望是否能夠向有關上市公司追討。



就中國森林事件，據說證監會早在2011年便已經啟動了《證券及期貨條例》第213條，入稟追究該公司高層，並凍結了他們約4億元的資產，尋求為獨立小股東還原交易，取回投資資金，但是最終能否取回？能取回多少？卻仍然是未知之數，但無論如何，小股東的損失在金錢上和時間上，最終肯定都是無法完全獲得彌補。



這次事件，證監會所訂罰則無疑頗重，但是對於有關投行自1993年內地國企、民企蜂擁來港上市之後，這些年來他們在保薦與承銷費用等方面所獲得的重大收益，無疑只屬九牛一毛，無關痛癢，但是這次行動最低限度可收警惕的效用，也彰顯監管單位嚴格執法，捍衞本地金融證券市場信譽的決心。



保薦人在上市程序之中扮演牽頭人，負責編訂招股等相關文件，以及就有關文件所披露的資料進行盡職審查，確認資料無誤，讓監管單位據以進行審批，也讓投資者據以進行投資決定，因此責任十分重大。



這原本便不是一件輕易的差事，但是既然負上了這個任務，工作便要做到十分審慎，務求所提供的資料不會出錯，不致害了人也害了自己，就像涉事其中的一家投行因此被暫時吊銷了牌照一年，它的一位當時身任保薦人主管的人員也遭停牌兩年，公司聲譽與專業人員操守兩廂受到質疑，實在是個十分大的教訓。



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許照中

六福金融主席兼行政總裁

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