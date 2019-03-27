西證國際：英國脫歐將有進展

西證國際市場研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，上周歐盟決定批准英國推遲脫歐限期，若首相文翠珊的脫歐協議不得到支持，英國將於4月12日面臨無協議脫歐；而若能贏得議會批准，則脫歐可進一步推遲至5月22日。



不過，脫歐派議員表示文翠珊若想獲得支持，必須制訂辭職時間表，面臨逼宮威脅。另一方面，英國民眾也分歧嚴重，逾500萬人請願再次公投，呼籲取消脫歐，且周末倫敦街頭上演民眾大規模遊行要求再次公投；而支持無協議脫歐的民眾也不在少數。



最新發展為英國國會通過脫歐協議修正案，未來將由國會主導脫歐進程，預期將提出一系列指示性投票選項，讓議員決定英國如何脫歐，包括硬脫歐、二次公投、留歐等。硬脫歐此前已被否決，相信此選項難獲通過。



至於二次公投或留歐，均會衍生出不尊重第一次公投結局的問題，能通過之機會可能也不算高。剩下爭議性較小之選項為留在關稅同盟或簽訂其他貿易協議。雖然文翠珊在國會將主導脫歐進程後表示，不一定會按照議員投票結果做事，但她已失去保守黨及國會之控制，若不按國會意願將加快下台速度。



雖然投票之指示性選項可能與文翠珊提議分別不大，但文翠珊現已被架空，甚至下台危機加大，相信已滿足議員之要求。預期英國脫歐將有進展，金價將轉升為跌。

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