盧曉暘：受制脫歐僵局　英鎊難突破

近期匯市焦點英鎊可謂波動甚大。英國國會於3月14日的投票中，以大比數否決了二次公投的可能，英國脫歐的不確定性將持續。英鎊失去了一個大升的基本面催化劑，因為現時估計如英國進行二次公投，經過近兩年多以來英歐談判裹足不前的情況，英國留歐的機會將增加。



在3月13日，英國國會也否決了「硬脫歐」的可能性，所以近兩周英鎊匯價也沒有暴跌，只在1.30至1.33高位震盪。歐盟把英國3月29日的脫歐大限延後，並要求英國在4月12日之前給出新答案。歐盟指，如英國首相文翠珊可在4月12日前成功游說國會支持其脫歐方案，則可給予英國到5月22日的期限脫歐；否則，英國必須選擇在無協議下脫歐，或參與5月23日的歐盟國會選舉，繼續成為歐盟一分子。



市場對英國無協議脫歐的最差情況甚冷靜，英鎊仍能守在近期的支持1.30之上，但須提防歐盟對英國立場變得強硬，或牽動英鎊急跌，暫時在1.30至1.33上下區間波動的機會較高。



另一隻近期可能被低估的貨幣，可以留意一下澳元。去年澳元兌美元從0.80之上跌至接近0.67水平，跌幅甚巨，已大致反映了澳洲央行貨幣政策轉鴿的傾向。



今年初以來，澳洲出口佔比達20%的鐵礦石價格大幅反彈，但澳元匯價從1月至今並未出現強勢反彈，加上今年中國經濟在中美貿易戰緩和下，開始逐步改善，恒指及A股指數也重新進入牛市階段，而澳元與中國經濟、中港股票指數走勢上通常會出現正相關的情況，但今年一直在0.7至0.72水平徘徊，明顯未完全反映中國經濟好轉為澳元帶來的正面影響。



如中美貿易關係持續向好，基本面來說澳元現在價值是偏向被低估的。技術上，上周三澳元大陽線衝高後，周四的就業數據差於預期，令澳元受壓於0.717，預料0.70會有強勁支撐力量。如果未來日線圖上澳元能以陽線突破0.717，或啟動一個新升浪，首目標為0.729。



盧曉暘

外匯分析師

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