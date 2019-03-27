美股中段維持升勢　港股ADR表現平穩

美股中段維持升勢，道指最新報25,642點，升125點；標指最新報2,816點，升18點；納指最新報7,696點，升59點。



港股ADR指數表現平穩，按比例計算，現報28,571點，升5點。滙豐控股ADR折合報63.52港元，較港收市跌0.6%；騰訊控股ADR折合報351.66港元，較港收市升0.07%。



蘋果公司(Apple Inc.)周一發布會推出多項新服務，包括影片頻道。Apple股價現漲1.04%，報190.71美元。



麥當勞收購以色列市場推廣科技公司Dynamic Yield，市傳作價3億美元。麥當勞股價升0.75%。



數據方面，美國3月份消費者信心指數由前一個月的131.4點，跌至124.1點，有別於市場預期升至132.5點。



由於消費佔美國經濟增長比例達七成，而汽車銷售則是消費龍頭，故其銷情一直被視為經濟「晴雨表」，目前正響起警號。



根據行業顧問JD Power和LMC Automotive數據顯示，料今年首季美國汽車銷量將按年下跌近2.5%。其中，撇除商業銷售，單計零售汽車料減約5%，至290萬輛，為6年以來首次預計銷量跌穿300萬輛。



不過，新車平均售價上揚，至平均每輛33,319美元(約25.9億港元)，為歷來首季的新高。

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