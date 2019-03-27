理財Campus：新居屋上車五部曲

年輕人恨上車，居屋是一個理想選擇，而新一期居屋出售安排於本月初正式敲定，共推出4,871伙，以市場價五九折出售，當中最平單位只需156萬元。申請者除記得5月份交表外，也須清楚了解上會的初期開支、按揭及每月供款！



●1、申請資格：分清綠白表 審核各異



新居屋計劃可供綠表及白表人士申請，申請資格到底如何？



據香港房屋署的網站資料，綠表申請人的定義是房委會轄下的公屋住戶。另外，獲核實符合「公務員公共房屋配額」、受政府清拆計劃或天災影響，並獲核實符合資格入住公屋的人士，以及房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者等都是合資格的綠表申請人。



而白表申請人定義，包括有私營房屋住戶、房委會或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員，以及房委會「租置計劃」與房委會簽訂轉讓契據日期起計10年內的「租置計劃」單位業主及其認可家庭成員。另白表及「白居二」申請者的入息及資產限額，家庭申請者為月入5.8萬元及201萬元，一人申請者的限額減半。



●2、首期預算：綠表最平7.8萬有交易



是次新居屋計劃的單位售價，由156萬至529萬元，實用呎價由6,961至8,551元。首期方面，由於綠表申請人最高可借九成半按揭，以156萬元樓價為例，首期只需7.8萬元。白表申請人最高可借九成按揭，即首期為15.6萬元。而一手居屋的最長還款年期為25年，亦要留意如印花稅等雜費開支。



一般而言，200萬元以下物業的印花稅為100元；235.1萬至300萬元的印花稅為樓價1.5%；329萬至400萬元則為樓價2.25%。因應買家的個別情況而可能需繳付各項的印花稅，律師方面，可考慮房署代表律師或自行聘請律師，收費普遍為數千元，費用包括宣誓手續費、樓宇文件費、按揭契費用等。



●3、按揭貸款：毋須壓測 睇信貸紀錄



中原按揭董事總經理王美鳳指，雖銀行對新居屋按揭審批較私人樓寬鬆，但申請人最好在交表前計數。



她指：「雖申請人毋須通過壓測，但普遍銀行會翻查信貸紀錄，若欠債高於入息比率一半，相信難以獲批按揭。」屆時，申請人需有一名同住的諮詢人作為擔保，才有機會獲按揭貸款。



部分買家的職業被視為入息浮動類別，如自由工作者等，他們應提供工作證明等，但銀行可否批足按揭，會考慮申請人收入的穩定程度。她又指，不同銀行處理手法不一，建議多作比較。



●4、供款金額：樓價百六萬 月供六千



據悉滙豐、恒生、中銀香港及渣打銀行(香港)近日就新批居屋提供劃一2.375厘的實際按揭利率。以樓價156萬元、敍做九成按揭、還款期25年的個案為例，每月供款額約6,211元。如敍做九成半按揭，月供則約6,555元，供樓負擔大不大見仁見智。



王美鳳提醒，在選擇物業及敍做按揭前，應先進行自我測試，如檢視每月債務還款、生活花費、加息幅度等。另選擇銀行時，考慮一些與存款掛鈎的按揭計劃(Mortgage Link)，存款息率與按息一致，變相可抵銷部分供款的利息。



●5、屋苑選擇：何文田冠德苑勢搶手



是次公布的六個屋苑中，何文田冠德苑被稱為新居屋樓王，坐落於四大名校附近，步行至港鐵站只需10分鐘，相信申請人數會較多。



至於葵涌尚文苑距離大窩口站較近，前往荃灣區亦便利。將軍澳雍明苑部分高層戶或望到海景，附近有大型商場及超市。



而長沙灣凱德苑鄰近南昌站，附近有巴士接駁至九龍及港島。馬鞍山錦暉苑單位入場費是六個屋苑中最平，靠近馬鐵恆安站，高層單位享吐露港景觀。



沙田旭禾苑毗鄰火炭站，往沙田區亦非常便利，但周邊為傳統的舊式工業大廈，附近食肆、生活娛樂設施比其他屋苑欠佳。

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