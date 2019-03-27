【市前重點睇】道指收升140點　紐油觸及60美元

●美匯指數升至96.7水平，離岸人民幣(CNH)企6.72，港匯企7.849，圓匯跌至110.5，歐元低見1.1264，英鎊續守企1.32。金價反覆企1,316美元。油價升逾1%，布油自68.2美元稍回至67.9美元，紐油觸及60美元後，最新企59.89美元。道指期貨下跌。



●中美即將展開新一輪貿易談判，美國貿易代表萊蒂澤和財長姆紐欽定於周四和周五訪問北京。



-傳中國今年可能會把美國豬肉進口量提高到歷史最高水平。



●國家主席習近平指全球保護主義在抬頭。他在與法國、德國和歐盟領導人舉行聯合新聞發布會時表示，不能讓相互猜疑佔據上風。



-德國總理默克爾呼籲與中國在經濟合作中實現互惠，表示歐洲希望在中國一帶一路倡議中發揮作用，但必須創建一個公平的競爭環境。



●中國民航局表示已經暫停受理波音737 Max 8飛機適航證申請。

-空巴獲中國創紀錄訂單，300架飛機價值近300億歐元。

-外電消息指，美國聯邦航空管理局代理局長稱，只有在該局的分析表明合適時，737 Max飛機才能恢復使用。



●道指收報25,657點，升140點；標指收報2,818點，升20點；納指收報7,691點，升53點。 https://bit.ly/2HTPecg



-美國國際貿易委員會駁回了高通針對蘋果公司提出的兩宗案件中的第二宗專利侵權訴訟。此前法官在另一宗專利侵權訴訟中裁決蘋果公司侵犯高通專利，並建議對部分較舊型號iPhone實施進口禁令。



●港股ADR指數收報28,621點，升55點。



●美國10年期國債孳息率升2.47個點子，報2.423厘。



-5年期和30年期國債孳息率之差本周擴大到2017年以來最高水平。



●波士頓聯儲銀行行長羅森格倫不改加息傾向，仍然認為下一步行動更有可能是加息而不是降息，對經濟和物價的展望比聯儲局更樂觀。



-獲美國總統特朗普提名出任美國聯儲局理事的Stephen Moore表示，應立即降息50個點子。



●美國3月份消費者信心指數由2月的131.4點，跌至124.1點，有別於市場預期升至132.5點。



●美國2月新屋動工按月大跌8.7%，跌幅為8個月來最大，並遠大過市場預期的1.6%。



●數據反映今年首季美國汽車銷量或將按年下跌近2.5%。其中，撇除商業銷售，單計零售汽車料減約5%，至290萬輛，為6年以來首次預計銷量跌穿300萬輛。



●紐約期油收報每桶59.94美元，升1.12美元或1.9%；布蘭特期油收報每桶67.97美元，升0.76美元或1.13%。



●紐約期金收報每安士1,315美元，跌7.6美元或0.6%。



●英國富時100指數收報7,196點，升18點或0.26%；法國CAC指數收報5,307點，升46點或0.89%；德國DAX指數收報11,419點，升72點或0.64%。



●英國議會今晚(27日)將就脫歐協議的多個替代方案進行投票。



●中國財政部等4部委宣布降低新能源汽車補貼標準，促進產業優勝劣汰。財政部正研究支持燃料電池汽車和加快推廣新能源公交車的政策措施。



●中國科創板系統建設衝刺，103家券商下周一(4月1日)起啟動專項測試。



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