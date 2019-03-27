【股民熱話】南非大股東曲線減持騰訊有何啟示？

市場消息指，股王騰訊(00700)的大股東Naspers擬將包括手持31%騰訊股份在內的一部分互聯網業務分拆在荷蘭阿姆斯特丹上市，若計劃在6月後順利啟動，Naspers將持有新公司75%股權，變相間接減持約7.75%騰訊股權予認購新公司的投資者，估計可套現逾2,600億港元。騰訊股價周二(26日)受壓，收報351.4元，跌0.6%。



其實，去年Naspers大手減持騰訊股份時，曾許下三年內不再減持騰訊的承諾。可如今分拆包括騰訊的持股上市，變相避免了違反這個承諾而又達致減持套現的效果。若然這樣理解，Naspers的取向，無疑令人聯想到，其急於將騰訊股份變現，消息偏向利淡。



對於Naspers而言，其公司市值一直顯著低於手持的騰訊股份市值，未能反映其他資產的價值，理論上分拆有助釋放公司資產價值、套現進行其他收購，亦構建了一個新的融資平台。然而，實際上當日後Naspers透過新公司持有包括騰訊的股份，仍要面對控股公司的折讓，故一來一回是否真的划算，見仁見智。只是，在南非上市的Naspers，公司市值已佔去南非股市逾兩成市值，指數基金受單一持股比例所限而要被逼減持，故如何更好地處理投資已持有18年的騰訊股份，是管理層需要解決的問題，可見其設法變相減持騰訊股份，非完全關乎騰訊基本因素使然，也頗大機會是出於自身問題的考慮。



對騰訊而言，日後Naspers若要再甩掉騰訊持股，減持新公司股份便可間接實現，不用來港直接減持股份。經過今次分拆，Naspers透過控股新公司持75%，實際持有騰訊的股權會降至23.25%，即市場上單一股東可減持套現的股份供應減少了，Naspers藉分拆改善股權與資產折讓的問題，相信亦有助直接減持騰訊股份的逼切性，避免再對市場的震盪，說白點也不是壞事。



平常心看待股價調整，觀乎騰訊股價近日回試250日線(350.5元)承接，暫毋須自亂陣腳。作為投資組合長線之選，騰訊基本因素未受今次單一大股東分拆消息影響，大可安心繼續持有。至於短線部署，是浪調整企穩346元樓上，可以小注博反彈，目標再試360元樓上，穿330元嚴守止蝕。



東方產經專欄作者帥哥



Naspers擬分拆互聯網資產上市 包括騰訊股權

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