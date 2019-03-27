國泰航空斥49.3億元收購香港快運　市場憂慮財務壓力增

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布，於3月27日訂立股份收購協議，購入香港快運100%已發行股本，涉3.15億股香港快運普通股；代價49.3億元，包括現金代價22.5億元，以及非現金代價26.8億元，將透過發行及更替承兌貸款票據結付。



交易將於本年12月31日或之前完成後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。



市場人士表示，憂慮收購會對國泰本已疲弱的財務增添壓力，不排除業務整合會有裁員行動。



外資行大和認為，國泰收購香港快運未見會有太大協同效應，因兩者所經營的航線有大部分重疊。



瑞銀指出，國泰、國泰港龍及快運合共將佔香港航空市場約80%份額，以及壟斷部分區域的航線，或觸犯《競爭法》，故最終的交易方式存在變數。



公告列明，上述交易的完成須待達成若干條件後方可作實，包括獲得有關的競爭管理當局授予所需的許可、取得香港快運有關合約項下的同意，以及終止或變更香港快運與其關聯方之間的若干安排。



另外，公告指出，一家代表香港快運的中間控股公司股東的律師事務所致函公司，表示有意爭辯賣方就交易訂立協議。股份收購協議要求授權賣方訂立股份收購協議的文件副本於支付任何訂金之前交付公司。倘若開展妨礙交易的訴訟，公司在股份收購協議項下有權終止股份收購協議。



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