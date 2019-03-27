【大戶動向】李寧貨源似盡入強者手

近期多隻體育用品股派發成績表均有驚喜，其中李寧(02331)去年多賺39%，並恢復派末期息8.78分人民幣，股價亦屢創新高。不過，其主要股東非凡中國(08032)卻趁高配股套現逾17億元，拖累股價一度受壓。



無獨有偶，權益披露資料顯示，富達亦於上周三(3月20日)減持李寧約516萬股，場內每股平均價11.7754元，持股量由6.09%降至5.85%，估計涉資約6,000萬元。



事實上，李寧自去年10月跌至6.33元後觸底展開反彈浪，以上周五高位13.08元計已累升1倍，難怪股東及基金趁高食胡。不過，該股似乎無懼股東及機構投資者減持，股價周二(26日)更已重拾升勢，並企穩於12元樓上，不排除貨源已入強者手，後市有仍機會進一步再挑戰高位，目標先睇14元，11元支持未宜再失。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

