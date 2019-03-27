亞洲股市：日股跌逾百點　日產汽車挫4%

美股做好，亞洲主要股市反跌，日本日經225指數早段跌119點或0.5%，報21,309點。



板塊方面，公用事業股挫3%，金融股跌超過2.5%，地產股跌0.9%。個股中，松井證券挫逾7%，日產汽車及關西電力齊跌4%，第一生命跌3.5%。



中部電力跌1%。公司計劃目標派息率在30%以上。



電機公司日本電產升1.5%。摩根士丹利將其評級上調至「增持」。



南韓首爾綜合指數跌14點或0.6%，報2,134點。熊津能源跌3.5%，韓亞航空跌逾2%，三星電子跌1%。



澳洲悉尼普通股指數跌31點或0.5%，報6,181點。板塊方面，公用事業股跌0.9%，醫療保健股跌0.7%，金融及地產股跌0.2%。個股中，斯特萊克能源下挫7%，氧化鋁及西非資源均跌逾3%。

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