內地首兩個月規模以上工企利潤按年跌14%

中國統計局公布，首兩個月規模以上工業企業利潤總額7,080.1億元人民幣(下同)，按年跌14%。剔除春節因素，相較上年同期持平略降。2018年12月為跌1.9%；去年全年增長10.3%。



期內，國有控股企業利潤總額按年下降24.2%；股份制企業按年跌13.5%；外商及港澳台商投資企業按年降14.5%；私營企業按年跌5.8%。



當中，消費品製造業、主要裝備製造行業利潤保持較快增長。1-2月份，規模以上消費品製造業利潤按年增5.8%，其中最大增幅為酒飲料和精製茶製造業利潤增23.3%。規模以上主要裝備製造行業中，專用設備製造業利潤增長14.0%。



統計局工業司高級統計師朱虹表示，部分重點行業利潤下降及農曆新年假期因素，是影響工業利潤下降的主因；此外，工業生產、銷售增速放緩，也一定程度影響企業利潤增長。



1至2月，汽車、石油加工、鋼鐵、化工等主要行業利潤下降明顯。



至2月末，規模以上工業企業資產負債率為56.9%，按年降0.2個百分點。



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